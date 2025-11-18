ASTROCLUB invite Laurent Garnier, Oniris, Sonic Crew & more Warehouse Nantes

ASTROCLUB invite Laurent Garnier, Oniris, Sonic Crew & more 19 et 20 décembre Warehouse Loire-Atlantique

À partir de 25,99 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-19T23:30:00 – 2025-12-19T23:59:00

Fin : 2025-12-20T00:00:00 – 2025-12-20T06:30:00

Astropolis revient au Warehouse pour clôturer l’année en beauté avec un Astroclub de haute voltige, avec l’indétrônable icône Laurent Garnier pour un long set, prêt à nous satelliser une nouvelle fois avec sa science du dancefloor, qu’il façonne et réinvente depuis plus de trois décennies avec un flair toujours aussi curieux, défricheur et passionné.

À ses côtés, les résidents du festival le Sonic Crew et Oniris, l’une des premières signatures d’Astropolis Records.

En room 2, DÔME est de retour pour un takeover avec l’électro/break de Gaya, l’énergie furieuse du duo Valise et le groove tribal de SÖWE.

Noël avant l’heure !

Warehouse 21 Quai des Antilles – Hangar à Bananes, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.warehouse-nantes.fr/event/astroclub-invite-laurent-garnier-oniris-sonic-crew-more »}]

Astroclub invite Laurent Garnier, Oniris, Sonic Crew & more le vendredi 19 décembre 2025 au Warehouse. Techno House