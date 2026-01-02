Astrokids hiver Les Ateliers des Capucins Brest

Astrokids hiver

Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Début : 2026-02-04 14:00:00

fin : 2026-02-04 17:00:00

2026-02-04

Une après-midi festive qui s’annonce électrique pour nos mini-festivaliers dancefloor géant, ateliers créatifs, costumes déjantés…

Tout est réuni pour faire bouger petits et grands au rythme des musiques électroniques.

Tout public

Durée 3h.

English : Astrokids hiver

