Astrolabe Ouverture de la Saison à Saint-Perdoux Saint-Perdoux
théâtre de verdure Saint-Perdoux Lot
Début : 2025-09-27 18:00:00
2025-09-27
Votre nouvelle saison démarre en fanfare avec un spectacle tout en apesanteur et un marching band de tubes anglo-saxons !
théâtre de verdure Saint-Perdoux 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78 astrolabe@grand-figeac.fr
English :
Your new season kicks off with a bang, featuring a weightless show and a marching band of Anglo-Saxon hits!
German :
Ihre neue Saison startet mit einer Show voller Schwerelosigkeit und einer Marching Band mit angelsächsischen Hits!
Italiano :
La vostra nuova stagione inizia al meglio con uno spettacolo senza peso e con una banda musicale di successi anglosassoni!
Espanol :
Su nueva temporada arranca con un espectáculo ingrávido y una banda de música de éxitos anglosajones
