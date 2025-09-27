Astrolabe Ouverture de la Saison à Saint-Perdoux Saint-Perdoux

Astrolabe Ouverture de la Saison à Saint-Perdoux

théâtre de verdure Saint-Perdoux Lot

Gratuit

Début : 2025-09-27 18:00:00

fin : 2025-09-27

Votre nouvelle saison démarre en fanfare avec un spectacle tout en apesanteur et un marching band de tubes anglo-saxons !

théâtre de verdure Saint-Perdoux 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78 astrolabe@grand-figeac.fr

English :

Your new season kicks off with a bang, featuring a weightless show and a marching band of Anglo-Saxon hits!

German :

Ihre neue Saison startet mit einer Show voller Schwerelosigkeit und einer Marching Band mit angelsächsischen Hits!

Italiano :

La vostra nuova stagione inizia al meglio con uno spettacolo senza peso e con una banda musicale di successi anglosassoni!

Espanol :

Su nueva temporada arranca con un espectáculo ingrávido y una banda de música de éxitos anglosajones

