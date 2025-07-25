Astronomie au camping : une nuit sous les étoiles Camping de Saulieu – Terracamps Saulieu

Astronomie au camping : une nuit sous les étoiles Vendredi 25 juillet, 15h00 Camping de Saulieu – Terracamps Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-25T15:00:00 – 2025-07-25T23:59:00

Fin : 2025-07-25T15:00:00 – 2025-07-25T23:59:00

Une nuit sous les étoiles, c’est une animation d’astronomie proposée par un club d’astronomie local et hébergée par le camping. Une animation spéciale dans l’après-midi sera suivie d’une soirée d’observation des étoiles à la tombée de la nuit. Si le temps le permet, vous pourrez observer dans des télescopes et lunettes des étoiles doubles, des nébuleuses, des amas stellaires, des galaxies lointaines et les autres merveilles du ciel.

Pour d’autres soirées d’astronomie en camping, rendez-vous sur https://www.afastronomie.fr/ete-culturel-une-nuit-sous-les-etoiles-au-camping

Camping de Saulieu – Terracamps Route de Paris, 21210 Saulieu Saulieu 21210 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté

© Olivier Hodasava / AFA