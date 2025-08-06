Astronomie au camping : une nuit sous les étoiles Camping le Manoir de Bezolle Saint-Péreuse

Astronomie au camping : une nuit sous les étoiles Camping le Manoir de Bezolle Saint-Péreuse mercredi 6 août 2025.

Astronomie au camping : une nuit sous les étoiles Mercredi 6 août, 16h00 Camping le Manoir de Bezolle Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-06T16:00:00 – 2025-08-06T23:59:00

Fin : 2025-08-06T16:00:00 – 2025-08-06T23:59:00

Une nuit sous les étoiles, c’est une animation d’astronomie proposée par un club d’astronomie local et hébergée par le camping. Une animation spéciale dans l’après-midi sera suivie d’une soirée d’observation des étoiles à la tombée de la nuit. Si le temps le permet, vous pourrez observer dans des télescopes et lunettes des étoiles doubles, des nébuleuses, des amas stellaires, des galaxies lointaines et les autres merveilles du ciel.

Pour d’autres soirées d’astronomie en camping, rendez-vous sur https://www.afastronomie.fr/ete-culturel-une-nuit-sous-les-etoiles-au-camping

Camping le Manoir de Bezolle 58110 Saint-Péreuse Saint-Péreuse 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« link »: « https://www.afastronomie.fr/ete-culturel-une-nuit-sous-les-etoiles-au-camping »}]

Une nuit sous les étoiles, c’est une animation d’astronomie proposée par un club d’astronomie local et hébergée par le camping. Une animation spéciale dans l’après-midi sera suivie d’une soirée des à…

© Olivier Hodasava / AFA