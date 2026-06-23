Astronomie au sommet Orelle
Astronomie au sommet Orelle lundi 20 juillet 2026.
Orelle
Astronomie au sommet
Cime Caron Orelle Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-20 10:00:00
fin : 2026-08-17 15:30:00
Date(s) :
2026-07-20
Découverte du système solaire et observation du soleil avec une lunette adaptée.
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Cime Caron Orelle 73140 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 00 08 08 valtho@valthorens.com
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English :
Discover the Solar System and observe the Sun through a specially adapted telescope.
L’événement Astronomie au sommet Orelle a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme d’Orelle