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Astronomie au sommet Orelle

Astronomie au sommet Orelle lundi 20 juillet 2026.

Adresse
Cime Caron
Ville
73140 Orelle
Département
Savoie
Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Orelle

Astronomie au sommet

Cime Caron Orelle Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-20 10:00:00
fin : 2026-08-17 15:30:00

Date(s) :
2026-07-20

Découverte du système solaire et observation du soleil avec une lunette adaptée.
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Cime Caron Orelle 73140 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 00 08 08  valtho@valthorens.com

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English :

Discover the Solar System and observe the Sun through a specially adapted telescope.

L’événement Astronomie au sommet Orelle a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme d’Orelle