Astronomie & Concert Cloître de Chalais Chalais

Astronomie & Concert Cloître de Chalais Chalais mardi 5 août 2025.

Astronomie & Concert

Cloître de Chalais 23 rue du Château Chalais Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-08-05

fin : 2025-08-05

Date(s) :

2025-08-05

Concert afro-folk à 20h puis soirée astronomie immersive spectacle son & lumière, observation du ciel et découverte d’un télescope Unistellar. Gratuit, pour tous les curieux du cosmos !

.

Cloître de Chalais 23 rue du Château Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine metiers.art.16@gmail.com

English : Astronomie & Concert

Afro-folk concert at 8pm, followed by an immersive astronomy evening: sound & light show, sky observation and discovery of a Unistellar telescope. Free for all those curious about the cosmos!

German : Astronomie & Concert

Afro-Folk-Konzert um 20 Uhr, anschließend immersiver Astronomieabend: Ton- und Lichtshow, Himmelsbeobachtung und Entdeckung eines Unistellar-Teleskops. Kostenlos, für alle, die neugierig auf den Kosmos sind!

Italiano : Astronomie & Concert

Concerto afro-folk alle 20.00, seguito da una serata di astronomia immersiva: spettacolo di suoni e luci, osservazione del cielo e visita al telescopio Unistellar. Gratuito per tutti i curiosi del cosmo!

Espanol : Astronomie & Concert

Concierto afro-folk a las 20:00 h, seguido de una velada astronómica inmersiva: espectáculo de luz y sonido, observación del cielo y visita al telescopio Unistellar. Gratis para todos los curiosos del cosmos

L’événement Astronomie & Concert Chalais a été mis à jour le 2025-07-30 par Office de tourisme du Sud Charente