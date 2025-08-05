Astronomie Les Matinales d’Orion 43 Saint-Julien-Chapteuil

Astronomie Les Matinales d’Orion 43 Saint-Julien-Chapteuil mardi 5 août 2025.

Astronomie Les Matinales d’Orion 43

Observatoire du Betz Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-08-05 10:00:00

fin : 2025-08-12 12:00:00

Date(s) :

2025-08-05 2025-08-12 2025-08-19

Les matinales d’Orion à l’Observatoire du Betz: allée des planètes, visites de l’observatoire, ateliers plein air, observation du Soleil, Géorama, cadrans solaires, maquettes et fusées par Orion Juniors.

.

Observatoire du Betz Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 12 40 88 orionetnous@gmail.com

English :

Les matinales d’Orion at the Betz Observatory: Alley of the planets, tours of the observatory, outdoor workshops, sun observation, Georama, sundials, models and rockets by Orion Juniors.

German :

Les matinales d’Orion im Observatorium von Betz: Planetenallee, Besichtigungen des Observatoriums, Workshops im Freien, Sonnenbeobachtung, Georama, Sonnenuhren, Modelle und Raketen von Orion Juniors.

Italiano :

Les matinales d’Orion all’Osservatorio Betz: Vicolo dei pianeti, visite all’osservatorio, laboratori all’aperto, osservazione del Sole, Georama, meridiane, modelli e razzi di Orion Juniors.

Espanol :

Les matinales d’Orion en el Observatorio Betz: Callejón de los planetas, visitas al observatorio, talleres al aire libre, observación del Sol, Georama, relojes de sol, maquetas y cohetes de Orion Juniors.

L’événement Astronomie Les Matinales d’Orion 43 Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2025-07-07 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal