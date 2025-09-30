ASTRONOMIE OBSERVATION DE LA LUNE AU TÉLESCOPE Montpellier

Venez observer la Lune ! Grâce à un télescope de 200mm de diamètre, vous pourrez admirer ses « mers », ses « terres » et ses magnifiques cratères. Je vous garantis que vous adorerez ce que vous verrez !

L’animation « Dans la Lune » a une durée d’une heure. 2 versions de l’animation existent

• Dans la Lune De la Terre à la Lune je commence par vous faire vivre le fabuleux voyage de Neil Armstrong, le premier homme à marcher sur la Lune. Grâce à des maquettes je vous explique de manière ludique simplement et sans termes techniques compliqués les différentes étapes du trajet, du décollage jusqu’au retour sur Terre. Puis, place à l’observation au télescope ! Une session variée et fun.

• Dans la Lune Contemplation pour les personnes préférant faire seulement de l’observation pour vraiment prendre le temps d’observer en détail. Ici toute la session est consacrée à l’observation au télescope.

Dans les deux cas, vous pourrez prendre des photos de ce que vous voyez avec votre smartphone !

L’observation au télescope est tributaire de la météo aussi des sessions peuvent être annulées si l’observation n’est pas possible. Dans ce cas il vous sera proposé de choisir une autre session (bonne nouvelle la Lune revient tous les mois ;) ).

COMMENT RÉSERVER UNE SESSION ?

Rendez-vous sur AstroLudik.com . Là vous retrouverez le détail des animations et vous aurez accès à l’agenda des sessions avec les jours et les horaires pour ensuite réserver le nombre de places souhaité. Les jours et horaires dépendent de la visibilité de la Lune.

Le tarif d’une session commence à partir de 20 € par personne. Les animations sont ouvertes à tous les âges mais l’idéal est à partir de 12 ans. .

Montpellier 34070 Hérault Occitanie contact@creamondes.com

