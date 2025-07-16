Astronomie Observatoire des Causses du Quercy Saint-Martin-Labouval

Astronomie Observatoire des Causses du Quercy Saint-Martin-Labouval mercredi 16 juillet 2025.

Astronomie Observatoire des Causses du Quercy

Saint-Martin-Labouval Lot

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16 22:00:00

fin : 2025-09-03

Date(s) :

2025-07-16 2025-07-23 2025-07-30 2025-08-06 2025-08-13 2025-08-27 2025-09-03 2025-09-10 2025-09-17 2025-09-24

Soirée d’observation du ciel étoilé triangle noir du Quercy en juillet, août, et septembre, découverte du ciel Noir du Quercy, lecture du ciel, observations au télescope et bien plus encore..

Soirée d’observation du ciel étoilé triangle noir du Quercy en juillet, août, et septembre, découverte du ciel Noir du Quercy, lecture du ciel, observations au télescope et bien plus encore…

Plongez dans une aventure céleste inoubliable à l’Observatoire Astronomique des Causses du Quercy, lors des soirées d’observations en groupe à l’observatoire.

– Observations du ciel avec carte du ciel

– Observation du ciel en direct

– Observation dans le Grand télescope de l’observatoire

Que vous soyez novice ou amateur éclairé, nos soirées d’observations et événements thématiques vous offrent une expérience magique sous les étoiles. .

Saint-Martin-Labouval 46330 Lot Occitanie +33 6 61 16 32 68 contact@astronomade.com

English :

Starry sky observation evenings Quercy Black Triangle: in July, August and September, discover the Quercy Black Sky, sky reading, telescope observations and much more…

German :

Abend zur Beobachtung des Sternenhimmels Triangle Noir du Quercy: Im Juli, August und September entdecken Sie den Himmel Noir du Quercy, lesen den Himmel, beobachten mit dem Teleskop und vieles mehr.

Italiano :

Serate di osservazione del cielo stellato Triangolo buio del Quercy: in luglio, agosto e settembre, scoprite il cielo buio del Quercy, la lettura del cielo, l’osservazione al telescopio e molto altro ancora.

Espanol :

Veladas de observación del cielo estrellado Triángulo oscuro del Quercy: en julio, agosto y septiembre, descubra el cielo oscuro del Quercy, lectura del cielo, observaciones con telescopio y mucho más.

L’événement Astronomie Observatoire des Causses du Quercy Saint-Martin-Labouval a été mis à jour le 2025-08-08 par OT Cahors Vallée du Lot