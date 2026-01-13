Astronomie Salins-les-Bains
Astronomie Salins-les-Bains samedi 14 février 2026.
Astronomie
Salins-les-Bains Jura
Tarif : 100 – 100 – 100 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 10:00:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Stage astronomie adultes dès 16 ans
Une journée pour découvrir les fondamentaux de l’astronomie et apprendre à utiliser un télescope lors d’une soirée d’observation guidée.
Repas non compris.
Sur inscription .
Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Astronomie
L’événement Astronomie Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-13 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)