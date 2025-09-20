Astronomie – Visites guidées du site historique de l’Observatoire Observatoire de la Côte d’Azur Nice

Astronomie – Visites guidées du site historique de l'Observatoire Observatoire de la Côte d'Azur Nice samedi 20 septembre 2025.

Gratuit, Réservation obligatoire à partir du 10 septembre 2025

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T10:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Observatoire de la Côte d'Azur 96 Boulevard de l'Observatoire, 06300 Nice, France

Observatoire créé à l'initiative et grâce aux moyens de Raphaël Bischoffsheim, fils de banquier passionné d'astronomie. Il acquiert le site au sommet du Mont-Gros en 1879 et demande à l'architecte Charles Garnier de concevoir le projet architectural dont les travaux commencent en 1881. L'abri de la grande lunette équatoriale est réalisé avec l'aide de l'ingénieur Gustave Eiffel, constructeur d'une coupole cylindro-sphérique en charpente métallique qui, pour permettre la rotation, repose dans une cuve circulaire remplie d'eau. Ensemble inauguré en 1887. En 1931, l'observatoire reçoit de la firme Carl Zeiss de Iéna, au titre des dommages de guerre, deux nouveaux instruments équatoriaux, un chercheur de comètes et un astrographe double. Pour les abriter, la coupole Schaumasse et le bâtiment et coupole de l'astrographe sont construits par l'architecte niçois Honoré Aubert. Importance scientifique des équipements.

Journées européennes du patrimoine 2025

©OCA