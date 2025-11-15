Astropolis Rec 10Y Le Sew Morlaix Morlaix

Astropolis Rec 10Y Le Sew Morlaix Morlaix samedi 15 novembre 2025.

Astropolis Rec 10Y

Le Sew Morlaix 39 Ter Quai de Léon Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 21:30:00

fin : 2025-11-16 03:30:00

Date(s) :

2025-11-15

Astropolis, c’est LE festival brestois, mais aussi un label techno fondé par son équipe. En 2025, il fête ses 10 ans avec une tournée des clubs pour mettre en lumière son catalogue d’artistes. Un format festif qui fait escale à Morlaix et nous met en joie !

Pilier du hardcore, porte-étendard de la culture rave, Manu Le Malin est avant tout un DJ hors pair, qui séduit et sévit aussi sous le nom de THE DRIVER, son alter-ego techno. C’est dans ce répertoire sombre, puissant et terriblement dansant qu’il débarque au SEW.

Explorateur sonore, KMYLE incarne une techno sensible et visionnaire. A coups de rythmes hypnotiques et de mélodies éthérées, influencé par le cinéma de science-fiction, Björk ou Pink Floyd, il dessine des paysages sonores intenses et immersifs.

Cette productrice et DJ déploie un mélange explosif et épicé d’électro et de rythmes orientaux, mêlant son héritage marocain à l’EBM, New Beat et trance. Devenue une figure majeure de la scène Body Music, ZAATAR brûle les dancefloors partout où elle officie !

Membre des Sœurs Malsaines et de la famille DÔME, LE SAINT puise son inspiration dans les années 80 et 90, mêlant dark disco, EBM, italo, trance, progressive, électro et techno dans un flow hypnotique. Dansons l’adelphité, l’amour et le fun !

Soirée club interdite aux mineur·es .

Le Sew Morlaix 39 Ter Quai de Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 63 89 12

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Astropolis Rec 10Y Morlaix a été mis à jour le 2025-09-19 par OT BAIE DE MORLAIX