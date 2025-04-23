Astuces pour bien gérer ses végétaux Station de Livery Guérande
Astuces pour bien gérer ses végétaux Station de Livery Guérande mercredi 8 avril 2026.
Astuces pour bien gérer ses végétaux
Station de Livery Livery Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 14:00:00
fin : 2026-04-08 17:00:00
Date(s) :
2026-04-08
OLYGEO, prestataire de l’Agglo, va à la rencontre des apporteurs de végétaux à la plateforme de Livery pour leur donner des solutions alternatives afin de limiter les aller-retours en déchèterie.
L’occasion également de découvrir les solutions proposées par l’Agglo pour le tri à la source des biodéchets.
Dans le cadre de la 13ᵉ édition de l’événement national Tous au Compost ! qui met à l’honneur la gestion des biodéchets et la préservation des sols. Plus de 2 000 actions sont organisées partout en France pour encourager citoyens et collectivités à adopter le compostage de proximité, sous le thème Faisons ensemble .
Sur le territoire de l’Agglo, les biodéchets représentent près d’un tiers des ordures ménagères, et les végétaux constituent le premier flux apporté en déchèterie, soit près de 35 000 tonnes par an.
Pourtant, ces déchets pourraient être largement valorisés
– Le compostage permettrait d’éviter un camion poubelle sur trois.
– Il réduit en moyenne 30 % du contenu de la poubelle tout en enrichissant naturellement les sols.
Pour sa première participation, CapAtlantique La Baule‑Guérande Agglo souhaite encourager la pratique du compostage et accompagner chaque foyer dans cette démarche simple, locale et bénéfique pour l’environnement. .
Station de Livery Livery Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 75 06 80
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English :
L’événement Astuces pour bien gérer ses végétaux Guérande a été mis à jour le 2026-03-24 par ADT44
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