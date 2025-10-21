Astuces, savoir-faire & passions Atelier tricot spécial enfants Bibliothèque municipale Pierrelatte

Astuces, savoir-faire & passions Atelier tricot spécial enfants Bibliothèque municipale Pierrelatte mardi 21 octobre 2025.

Astuces, savoir-faire & passions Atelier tricot spécial enfants

Bibliothèque municipale Bd Albert Einstein Pierrelatte Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 14:30:00

fin : 2025-10-22 16:00:00

Date(s) :

2025-10-21 2025-10-22 2025-10-24

Envie de découvrir le tricot en t’amusant ? Annick et Karine, t’accompagnent pendant 3 séances pour créer un petit objet tout doux. Pas besoin de savoir tricoter on apprend, on essaye, et surtout, on passe un bon moment… A partir de 8 ans.

.

Bibliothèque municipale Bd Albert Einstein Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 54 58 bibliotheque@ville-pierrelatte.fr

English :

Want to discover knitting while having fun? Annick and Karine will accompany you for 3 sessions to create a soft little object. You don’t need to know how to knit: just learn, try and, above all, have a great time? For ages 8 and up.

German :

Hast du Lust, das Stricken mit Spaß zu entdecken? Annick und Karine begleiten dich während drei Sitzungen, um ein kleines, weiches Objekt herzustellen. Du musst nicht stricken können: Du lernst, probierst aus und hast vor allem eine Menge Spaß! Ab 8 Jahren.

Italiano :

Volete scoprire il lavoro a maglia divertendovi? Annick e Karine lavoreranno con voi in 3 sessioni per creare un piccolo oggetto morbido. Non è necessario saper lavorare a maglia: basta imparare, provare e, soprattutto, divertirsi? Per bambini a partire dagli 8 anni.

Espanol :

¿Quieres descubrir el punto divirtiéndote? Annick y Karine trabajarán contigo durante 3 sesiones para crear un pequeño y suave objeto. No necesitas saber tejer: sólo aprender, probar y, sobre todo, pasarlo en grande.. Para niños a partir de 8 años.

L’événement Astuces, savoir-faire & passions Atelier tricot spécial enfants Pierrelatte a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence