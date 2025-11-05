Astuces, savoir-faire & passions découverte du bridge Bibliothèque municipale Pierrelatte

Astuces, savoir-faire & passions découverte du bridge Bibliothèque municipale Pierrelatte mercredi 5 novembre 2025.

Astuces, savoir-faire & passions découverte du bridge

Bibliothèque municipale Bd Albert Einstein Pierrelatte Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05 14:30:00

fin : 2025-11-26 16:30:00

Date(s) :

2025-11-05 2025-11-12 2025-11-26 2025-12-03

Curieux de découvrir un jeu de cartes captivant ? Christophe, moniteur agréé de la Fédération Française de Bridge et membre du Bridge Club Pierrelatte, vous propose une initiation en 4 séances, ouverte à tous, de 7 à 107 ans ! A partir de 7 ans.

.

Bibliothèque municipale Bd Albert Einstein Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 54 58 bibliotheque@ville-pierrelatte.fr

English :

Curious to discover a captivating card game? Christophe, a certified instructor of the French Bridge Federation and member of the Bridge Club Pierrelatte, offers a 4-session introductory course, open to everyone from 7 to 107! Ages 7 and up.

German :

Sind Sie neugierig, ein fesselndes Kartenspiel zu entdecken? Christophe, ein von der Fédération Française de Bridge anerkannter Lehrer und Mitglied des Bridge Clubs Pierrelatte, bietet Ihnen eine Einführung in 4 Sitzungen an, die für alle von 7 bis 107 Jahren offen ist! Ab 7 Jahren.

Italiano :

Siete curiosi di scoprire un gioco di carte affascinante? Christophe, istruttore certificato dalla Federazione Francese di Bridge e membro del Bridge Club Pierrelatte, vi propone un corso introduttivo di 4 sessioni, aperto a tutti dai 7 ai 107 anni! Dai 7 anni in su.

Espanol :

¿Tiene curiosidad por descubrir un juego de cartas cautivador? Christophe, instructor diplomado por la Federación Francesa de Bridge y miembro del Club de Bridge Pierrelatte, le propone un curso de iniciación de 4 sesiones, ¡abierto a todos, de 7 a 107 años! A partir de 7 años.

L’événement Astuces, savoir-faire & passions découverte du bridge Pierrelatte a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence