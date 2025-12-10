Atalhos & guest Le Molotov Marseille 6e Arrondissement

Atalhos & guest

Vendredi 13 février 2026 à partir de 20h30. Le Molotov 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 20:30:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Atalhos réalise une autobiographie cohérente et onirique dans un nouvel album inspiré de l’œuvre de Simone De Beauvoir.

Assim Falou Zaratustra , le premier titre du nouvel album d’Atalhos, évoque leur parcours à la croisée de la musique et de la littérature. Inspiré par le troisième mémoire de l’écrivaine et philosophe française Simone de Beauvoir, A Força das Coisas est un album cohérent qui développe davantage le son onirique caractéristique du groupe.



C’est le premier album dont je suis entièrement responsable de la production, et je pense que c’est pour cela qu’il s’agit de l’œuvre la plus minutieuse que nous ayons enregistrée jusqu’à présent , explique le chanteur, compositeur et guitariste Gabriel Soares, qui a fondé Atalhos avec Conrado Passarelli à Birigui, dans l’intérieur de São Paulo, animé par sa passion pour les disques et la musique.



Au fil de ses huit titres, l’album ne se contente pas d’unir les langages artistiques, il mélange également les langues, avec des chansons en portugais et en espagnol et la participation d’artistes latino-américains en tant qu’invités. .

Le Molotov 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

