Ataraxia Sound System NISTOS Nistos

Ataraxia Sound System NISTOS Nistos vendredi 22 août 2025.

Ataraxia Sound System

NISTOS 5 Route de l’Arize Nistos Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-22 19:00:00

fin : 2025-08-22

Date(s) :

2025-08-22

Retrouvez Ataraxia Sound System pour de la musique à vélo !

Accompagné par une spécialité argentine le choripan avec sauce chimichurri

.

NISTOS 5 Route de l’Arize Nistos 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 76 87 85 25

English :

Join Ataraxia Sound System for music on a bike!

Accompanied by an Argentinian speciality: choripan with chimichurri sauce

German :

Treffen Sie sich mit Ataraxia Sound System für Musik auf dem Fahrrad!

Begleitet von einer argentinischen Spezialität: Choripan mit Chimichurri-Sauce

Italiano :

Unitevi ad Ataraxia Sound System per ascoltare musica in bicicletta!

Accompagnata da una specialità argentina: choripan con salsa chimichurri

Espanol :

Únete a Ataraxia Sound System para disfrutar de la música en bicicleta

Acompañado de una especialidad argentina: choripán con salsa chimichurri

L’événement Ataraxia Sound System Nistos a été mis à jour le 2025-07-22 par OT de Neste-Barousse|CDT65