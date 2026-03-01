Ataraxy Sound System Taproom Aerofab Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-14 20:00 –

Gratuit : oui Tout public

Né en 2015 de l’amitié et de la passion d’un collectif uni, Ataraxy Sound System défend une culture libre, indépendante, profondément humaine et militante.Issu du mouvement sound system, notre projet s’ancre dans des valeurs de solidarité, d’égalité et d’émancipation, en essayant de faire vibrer les corps autant que les idées.Du roots au UK dub, nos sélections et productions célèbrent la musique comme espace de rencontre, de conscience et de résistance.

Taproom Aerofab Nantes 44200



