Ataraxy Sound System, Taproom Aerofab, Nantes

Ataraxy Sound System Samedi 14 mars, 20h00 Taproom Aerofab Loire-Atlantique

Début : 2026-03-14T20:00:00+01:00 – 2026-03-14T23:59:00+01:00

Fin : 2026-03-14T20:00:00+01:00 – 2026-03-14T23:59:00+01:00

Né en 2015 de l’amitié et de la passion d’un collectif uni, Ataraxy Sound System défend une culture libre, indépendante, profondément humaine et militante.Issu du mouvement sound system, notre projet s’ancre dans des valeurs de solidarité, d’égalité et d’émancipation, en essayant de faire vibrer les corps autant que les idées.

Du roots au UK dub, nos sélections et productions célèbrent la musique comme espace de rencontre, de conscience et de résistance.

Taproom Aerofab 21 quai des Antilles Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

Ataraxy Sound System invite Mango Loco & Aniya reggae dub