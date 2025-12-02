Ateier en famille masques de carnaval Bellou sur Huisne Rémalard en Perche
vendredi 27 février 2026.
Ateier en famille masques de carnaval
Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne
14:00:00
fin : 2026-02-27
2026-02-27
Récup’ et créativité sont à l’honneur pour cet atelier de fabrication de masques rigolos et colorés.
Sur inscription, nombre de places limité.
Pratique à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche. .
Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr
