Ateier mizuhii Bellou sur Huisne Rémalard en Perche

Ateier mizuhii

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 14:00:00

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Les mizuhikis sont des cordelettes typiquement japonaises, fabriquées à partir de papier torsadé, et nouées pour fabriquer les ornements des cadeaux. Marie vous accompagne dans la réalisation de ces délicates décorations.

Public ado/adulte, sur inscription, nombre de places limité.

Pratique à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche. .

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr

English : Ateier mizuhii

L’événement Ateier mizuhii Rémalard en Perche a été mis à jour le 2025-12-02 par OT CdC Coeur du Perche