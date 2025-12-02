Ateier mizuhii Bellou sur Huisne Rémalard en Perche
Ateier mizuhii Bellou sur Huisne Rémalard en Perche mercredi 11 février 2026.
Ateier mizuhii
Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 14:00:00
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2026-02-11
Les mizuhikis sont des cordelettes typiquement japonaises, fabriquées à partir de papier torsadé, et nouées pour fabriquer les ornements des cadeaux. Marie vous accompagne dans la réalisation de ces délicates décorations.
Public ado/adulte, sur inscription, nombre de places limité.
Pratique à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche. .
Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr
English : Ateier mizuhii
L’événement Ateier mizuhii Rémalard en Perche a été mis à jour le 2025-12-02 par OT CdC Coeur du Perche