Ateleir créatif à la Médiathèque La Sabline Médiathèque Lussac-les-Châteaux mercredi 4 février 2026.
La Sabline Médiathèque 21 Route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux Vienne
2026-02-04
fin : 2026-02-04
2026-02-04
La médiathèque propose un atelier créatif autour de l'hiver. Venez faire une création surprise proposée par Mélanie.
A partir de 4 ans Entrée gratuite .
+33 5 49 83 39 81 mediatheque@lasabline.fr
