Ateleir créatif à la Médiathèque La Sabline Médiathèque Lussac-les-Châteaux

Ateleir créatif à la Médiathèque

La Sabline Médiathèque 21 Route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux Vienne

Gratuit

Début : 2026-02-04

fin : 2026-02-04

2026-02-04

La médiathèque propose un atelier créatif autour de l’hiver. Venez faire une création surprise proposée par Mélanie.

A partir de 4 ans Entrée gratuite .

La Sabline Médiathèque 21 Route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 83 39 81 mediatheque@lasabline.fr

