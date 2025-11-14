Ateleir La beauté est fragile Exposition vente Sculptures Bijoux Oeuvres graphiques Autun
11 Petite Rue Chauchien Autun Saône-et-Loire
Début : 2025-11-14 14:30:00
fin : 2025-11-16 18:30:00
2025-11-14 2025-11-21
En cette période de fin d’année l’atelier La beauté est fragile ouvre ses portes pour une exposition/vente de Sculptures, bijoux et œuvres graphiques .
En plus des pièces bleues emblématiques de l’atelier, nous présenterons de nouvelles sculptures en pâte de cristal et en bronze. Le verre sera aussi à l’honneur dans des petits objets et des bijoux.
Enfin nous montrerons notre travail graphique, aquarelles, encres et cyanotypes. .
11 Petite Rue Chauchien Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 74 11 18 cardotgazdac@gmail.com
