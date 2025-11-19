Atelie crochet Rendez-vous des Pépites Rue Pierre de Coubertin Biganos

Atelie crochet Rendez-vous des Pépites

Rue Pierre de Coubertin Le Chachacha Chalet du Chantier Chahut Biganos Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-11-19 2025-11-26 2025-12-03 2025-12-10 2025-12-17

Atelier crochet créez la mascotte Chouette de Pause Lecture

Dans le cadre des Rendez-vous des Pépites, nous vous proposons un cycle d’ateliers crochet pour confectionner la mascotte Chouette du dispositif Pause Lecture.

Ce projet, porté par la médiathèque, permet à des bénévoles de partager des moments de lecture à voix haute auprès des enfants des structures Petite Enfance et Enfance de la commune.

Les ateliers, animés par Sylvie Mauvoisin et d’autres bénévoles, ont lieu chaque mercredi de 15h à 17h jusqu’au 17 décembre.

Si vous ne pouvez pas rester toute la séance, venez quand cela vous arrange !

Atelier ouvert à toutes et tous, à condition d’être initié·e à la technique du crochet. Toutes les animations sont gratuites. Sur inscription.

RDV au Chachacha (Chalet du Chantier du Chahut, à côté de la médiathèque). .

Rue Pierre de Coubertin Le Chachacha Chalet du Chantier Chahut Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 34 mediatheque@villedebiganos.fr

