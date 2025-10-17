Atelie détente Yoga du rire Place du Général de Gaulle Bacqueville-en-Caux
Place du Général de Gaulle Bibliothèque municipale Bacqueville-en-Caux Seine-Maritime
Début : 2025-10-17 18:30:00
fin : 2025-10-17 20:00:00
Venez vous initier à une discipline de bien-être atypique ! Céline Seraffin animera un atelier Yoga du rire au sein de la bibliothèque de Bacqueville-en-Caux sur le thème d’Halloween. Partage de joie, de bonne humeur et de vitalité au programme, plaisir et fous rires garantis !
Ouvert à tous, inscription obligatoire auprès de la bibliothèque ! .
