Atelie détente Yoga du rire Place du Général de Gaulle Bacqueville-en-Caux

Place du Général de Gaulle Bibliothèque municipale Bacqueville-en-Caux Seine-Maritime

Début : 2025-10-17 18:30:00

fin : 2025-10-17 20:00:00

2025-10-17

Venez vous initier à une discipline de bien-être atypique ! Céline Seraffin animera un atelier Yoga du rire au sein de la bibliothèque de Bacqueville-en-Caux sur le thème d’Halloween. Partage de joie, de bonne humeur et de vitalité au programme, plaisir et fous rires garantis !

Ouvert à tous, inscription obligatoire auprès de la bibliothèque ! .

Atelie détente Yoga du rire

