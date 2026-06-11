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Atelier · Conception d’éléments et accessoires de costumes Portevent Nantes

Atelier · Conception d’éléments et accessoires de costumes Portevent Nantes

Atelier · Conception d’éléments et accessoires de costumes Portevent Nantes samedi 20 juin 2026.

Lieu : Portevent

Adresse : 1 boulevard Henry Orrion, Nantes

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 17:00

Tarif : 10 € 10 €

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-20 17:00 –
Gratuit : non 10 € 10 € Adulte 

Cet événement est proposé dans le cadre de Flamboyant·e·s, un temps fort pour célébrer la culture queer, du 12 au 20 juin, à Portevent.La drag Gono Del Rey vous accompagne dans la conception d’éléments de costumes pour parfaire votre créature pour le bal prévu le soir même à Portevent.

Portevent Nantes 44000

Atelier · Conception d’éléments et accessoires de costumes


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