Atelier · Conception d’éléments et accessoires de costumes Portevent Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-20 17:00 –

Gratuit : non 10 € 10 € Adulte

Cet événement est proposé dans le cadre de Flamboyant·e·s, un temps fort pour célébrer la culture queer, du 12 au 20 juin, à Portevent.La drag Gono Del Rey vous accompagne dans la conception d’éléments de costumes pour parfaire votre créature pour le bal prévu le soir même à Portevent.

Portevent Nantes 44000



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