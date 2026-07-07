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AGENDA · Charroux

Atelier · Poterie Découverte de la Terre Atelier Terres de Couleurs céramique Charroux

mardi 7 juillet 2026 · Atelier Terres de Couleurs céramique · Charroux

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Atelier Terres de Couleurs céramique
Adresse
22 rue Grande
Ville
03140 Charroux
Département
Allier
Tarif

Charroux

Atelier · Poterie Découverte de la Terre

Atelier Terres de Couleurs céramique 22 rue Grande Charroux Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-08-29 12:00:00

Date(s) :
2026-07-07

Initiez-vous à la poterie artisanale durant les vacances d’été ! Une session de 2h pour façonner vos propres pièces, avec cuisson et émaillage inclus. Idéal en famille ou entre amis, sur réservation.
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Atelier Terres de Couleurs céramique 22 rue Grande Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 76 52 18  atelier@terresdecouleurs.com

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English :

Try your hand at %E0 artisanal pottery during the %E9t%E9 vacation! A 2-hour session to create your own pieces, with firing and glazing included. Perfect for families or friends—reservations required.

L’événement Atelier · Poterie Découverte de la Terre Charroux a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme Val de Sioule

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