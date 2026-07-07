Atelier · Poterie Découverte de la Terre Atelier Terres de Couleurs céramique Charroux

Informations pratiques

Charroux

Atelier · Poterie Découverte de la Terre

Atelier Terres de Couleurs céramique 22 rue Grande Charroux Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-08-29 12:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Initiez-vous à la poterie artisanale durant les vacances d’été ! Une session de 2h pour façonner vos propres pièces, avec cuisson et émaillage inclus. Idéal en famille ou entre amis, sur réservation.

.

Atelier Terres de Couleurs céramique 22 rue Grande Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 76 52 18 atelier@terresdecouleurs.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Try your hand at %E0 artisanal pottery during the %E9t%E9 vacation! A 2-hour session to create your own pieces, with firing and glazing included. Perfect for families or friends—reservations required.

L’événement Atelier · Poterie Découverte de la Terre Charroux a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme Val de Sioule