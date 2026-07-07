Atelier · Poterie Découverte de la Terre Atelier Terres de Couleurs céramique Charroux
mardi 7 juillet 2026 · Atelier Terres de Couleurs céramique · Charroux
Informations pratiques
Charroux
Atelier · Poterie Découverte de la Terre
Atelier Terres de Couleurs céramique 22 rue Grande Charroux Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-08-29 12:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Initiez-vous à la poterie artisanale durant les vacances d’été ! Une session de 2h pour façonner vos propres pièces, avec cuisson et émaillage inclus. Idéal en famille ou entre amis, sur réservation.
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Atelier Terres de Couleurs céramique 22 rue Grande Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 76 52 18 atelier@terresdecouleurs.com
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English :
Try your hand at %E0 artisanal pottery during the %E9t%E9 vacation! A 2-hour session to create your own pieces, with firing and glazing included. Perfect for families or friends—reservations required.
L’événement Atelier · Poterie Découverte de la Terre Charroux a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme Val de Sioule
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