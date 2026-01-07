Atelier 1, 2, 3 menhirs Carnac
Atelier 1, 2, 3 menhirs Carnac mercredi 8 avril 2026.
Atelier 1, 2, 3 menhirs
Maison des mégalithes Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 10:30:00
fin : 2026-04-15 12:00:00
Date(s) :
2026-04-08 2026-04-10 2026-04-15 2026-04-17 2026-04-22 2026-04-24 2026-04-29
À 10h30 le mercredis et vendredis du 8 au 29 avril
Atelier découverte des Alignements de Carnac destiné aux enfants de 4 à 6 ans en compagnie de leurs parents, à travers une visite adaptée aux tout-petits et des activités manuelles puzzles, maquettes et dessin. Conseils Prévoir chaussures fermées et vêtements de saison pour la visite guidée. .
Maison des mégalithes Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 29 81
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English : Atelier 1, 2, 3 menhirs
L’événement Atelier 1, 2, 3 menhirs Carnac a été mis à jour le 2026-03-26 par ADT 56
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