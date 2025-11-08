Atelier 1, 2, 3 Petits Pas Maison de quartier de Doulon Nantes

Atelier 1, 2, 3 Petits Pas Maison de quartier de Doulon Nantes samedi 8 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-08 10:30 – 11:30

Gratuit : non de 12 à 16€ le duo, trio possible, inscription obligatoire Inscription par mail indispensabletarifs :adhérents : 12€ pour un duo (un enfant + un parent) + 6€ par personne supplémentairenon-adhérents : 16€ pour un duo (un enfant + un parent) + 8€ par personne supplémentaireadhésion : de 10 à 20€Forfait 8 ateliers : adhésion + 80€ En famille – Age minimum : 1 et Age maximum : 99

Qu’est-ce que c’est?Un atelier d’une heure pendant lequel adultes et jeunes enfants dansent ensemble, sans hiérarchie. Ils sont guidés par une professionnelle à la fois de la danse et de la petite enfance. Le ton de l’atelierPorté par un univers poétique et sensoriel, ces ateliers offrent un espace de partage par la pratique, sans attentes performatives ni jugement.Ici, la danse est un support à l’expression, à l’écoute et à la rencontre.Ici, adultes comme enfants peuvent s’extraire du quotidien et profiter d’une bulle privilégiée et ludique.Ici, chacun·e va entretenir – ou réveiller – le goût du mouvement, dans la joie et le “bien se sentir” qui l’accompagne. Pour qui?Des enfants qui ont déjà acquis un déplacement autonome (ou dès 1 an) jusqu’à la fin de la maternelle.Des adultes apparentés à l’un des enfants (dont ils sont responsables pendant toute la séance), qui s’engagent dans les propositions et peuvent s’asseoir par terre. En pratiqueNous commençons assis·es en cercle, pour un temps de présentation et d’entrée dans la pratique, avec une chanson, une comptine gestuelle, une histoire…Tout au long de l’atelier, les participan·tes se roulent par terre, tournent, sautent, s’immobilisent (ou presque…), se déploient dans l’espace, jouent avec différentes énergies, exercent leur attention (liste non exhaustive).Pour clôturer, nous retrouvons la ronde au sol. C’est un moment où l’on peut verbaliser sur la séance.

Maison de quartier de Doulon Doulon – Bottière Nantes 44319

