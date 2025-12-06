Atelier 1, 2, 3 Petits Pas Maison de quartier de Doulon Nantes

Atelier 1, 2, 3 Petits Pas Maison de quartier de Doulon Nantes samedi 6 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-06 10:30 – 11:30

Gratuit : non de 12 à 16€ le duo, trio possible, inscription obligatoire Inscription par mail indispensabletarifs :adhérents : 12€ pour un duo (un enfant + un parent) + 6€ par personne supplémentairenon-adhérents : 16€ pour un duo (un enfant + un parent) + 8€ par personne supplémentaireadhésion : de 10 à 20€Forfait 8 ateliers : adhésion + 80€ En famille, Jeune Public – Age minimum : 1 et Age maximum : 99

Bienvenue dans l’univers poétique et sensoriel, Sandrine Fontaine, qui est à la fois danseuse et professionnelle de la petite enfance (EJE).Ici, adultes comme enfants peuvent s’extraire du quotidien et profiter d’une bulle privilégiée et ludique.Ici, chacun-e va entretenir – ou réveiller – le goût du mouvement, dans la joie et le “bien se sentir” qui l’accompagne.C’est pour qui?Des enfants qui ont déjà acquis un déplacement autonome (ou dès 1 an) jusqu’à la fin de la maternelle.ET leurs adultes apparentés!

Maison de quartier de Doulon Doulon – Bottière Nantes 44319

https://fb.me/e/34huid4Po