Atelier 1 Vieillir avec la jeunesse Ecole Le Poët-Laval lundi 6 octobre 2025.
Ecole 2 PLace des Justes parmi la Nation Le Poët-Laval Drôme
Début : 2025-10-06 09:30:00
fin : 2025-10-06 12:00:00
2025-10-06
Moment de partage intergénérationnel autour de la cuisine, de la gym, du jeu ou en chansons avec les élèves de l’école
Ecole 2 PLace des Justes parmi la Nation Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes chapusfrancette@gmail.com
English :
Intergenerational sharing of cooking, gymnastics, games and songs with schoolchildren
German :
Generationsübergreifender Moment des Austauschs beim Kochen, Turnen, Spielen oder Singen mit den Schülern der Schule
Italiano :
Incontri intergenerazionali con cucina, ginnastica, giochi e canzoni con i bambini delle scuole
Espanol :
Encuentros intergeneracionales de cocina, gimnasia, juegos y canciones con escolares
