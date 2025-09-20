Atelier 100% Madeleines La Grande École Le Havre

Atelier 100% Madeleines La Grande École Le Havre samedi 20 septembre 2025.

Atelier 100% Madeleines

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Plongez dans l’univers moelleux des madeleines maison.

Sucrées et salées, classiques et originales, vous apprendrez à réaliser ensemble de délicieuses madeleines !

Un atelier tout en douceur, entre rires, farine et gourmandise, pour créer de jolis souvenirs.

L’achat de cet atelier inclut l’accès pour un adulte et un enfant de moins de 12 ans.

Dans une démarche éco-responsable, pense à apporter un sac et/ou ton récipient pour emmener tes créations.

Durée 2h

Réservation obligatoire .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

English : Atelier 100% Madeleines

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier 100% Madeleines Le Havre a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie