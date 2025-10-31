Atelier 11 15 ans les vacances de la Toussaint à Besançon Frac Franche-Comté Besançon
Atelier 11 15 ans les vacances de la Toussaint à Besançon
Frac Franche-Comté 12 Avenue Arthur Gaulard Besançon Doubs
Tarif : 6 – 6 – EUR
Début : 2025-10-31 14:30:00
fin : 2025-10-31 16:30:00
2025-10-31
Une formule spéciale pour les jeunes de 11 à 15 ans une visite discussion dans les expositions Une pierre sous la langue d’Abdessamad El Montassir et Je rumeur, nous vacarme de Carolina Fonseca suivie d’expérimentations plastiques en atelier. .
Frac Franche-Comté 12 Avenue Arthur Gaulard Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 87 87 40 reservations@frac-franche-comte.fr
