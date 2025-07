Open studio à l’Atelier 11 Cité Falguière : rencontrez Jay Lee ! Atelier 11 Cité Falguière Paris

Open studio à l’Atelier 11 Cité Falguière : rencontrez Jay Lee ! Atelier 11 Cité Falguière Paris samedi 13 septembre 2025.

L’Association L’AiR Arts est ravie de participer à la toute première édition des Journées Nationales des Artistes en présentant le travail de l’artiste interdisciplinaire Jay Lee, originaire de Corée du Sud. En résidence à l’Atelier 11 Cité Falguière, Jay Lee présentera un ensemble d’œuvres explorant l’intersection entre mémoire et transformation, à travers des peintures aux pigments naturels, des matériaux collectés et des photographies.

Cet événement, organisé dans cet atelier historique vieux de 150 ans, autrefois un lieu emblématique de l’École de Paris , créera des liens au-delà des frontières géographiques et temporelles. Il vous invitera à un voyage immersif à travers le temps et l’espace, tout en vous incitant à reconsidérer les relations dynamiques entre matière, mémoire et lieu.

Entre peinture, sculpture, installation et vidéo, l’artiste interdisciplinaire Jay Lee crée des œuvres immersives inspirées des lieux qu’elle traverse. Présente à l’international, elle a exposé et réalisé des résidences en Europe, en Amérique et en Asie. En 2025, elle se concentre sur l’étude des glaciers en explorant l’eau et la couleur naturelle à travers des techniques de teinture traditionnelle, poursuivant sa réflexion sur la relation entre matière, temps et impermanence.

« Atelier 11, with its rich historical significance, provides an ideal setting to expand my research on time, place, and material evolution. During my residency, I will explore how my nomadic journey—traveling across continents from the South to the North—takes on new site-specific meaning in Paris. My work will create a contemplative space that reflects on the ever-evolving self and shifting landscapes. »

Jay Lee

À l’occasion des Journées Nationales des Artistes, l’historique Atelier 11 ouvre ses portes et vous invite à découvrir l’univers sensible et poétique de l’artiste sud-coréenne Jay Lee, au cœur de la Cité Falguière !

Du samedi 13 septembre 2025 au dimanche 14 septembre 2025 :

samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-13T17:00:00+02:00

fin : 2025-09-14T22:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-13T14:00:00+02:00_2025-09-13T19:00:00+02:00;2025-09-14T14:00:00+02:00_2025-09-14T19:00:00+02:00

Atelier 11 Cité Falguière 11 Cité Falguière 75015 Paris

https://www.lairarts.com/ info@lairarts.com https://www.facebook.com/lairarts/ https://www.facebook.com/lairarts/