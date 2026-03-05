Atelier 1er secours Maison des Familles Aire-sur-l’Adour

Atelier 1er secours

Tarif : – – EUR

Gratuit

Les gestes de 1er secours, avec Cécile de la protection civile

06 80 83 46 68 ou mdf@cdcaire.org .

Maison des Familles 4 rue René Méricam Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 83 46 68

English : Atelier 1er secours

