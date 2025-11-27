Atelier 2.0 : coloriages numériques Médiathèque Violette Leduc Paris
Atelier 2.0 : coloriages numériques Médiathèque Violette Leduc Paris samedi 17 janvier 2026.
Choisissez votre coloriage sur le thème des contes, personnalisez comme vous le souhaitez et une fois terminé, la magie opère : la tablette permet de mettre en scène le dessin en 3 dimensions !
A partir de 6 ans. Sur réservation, à partir du 17 décembre : mediatheque.violette-leduc@paris.fr ou au 01 55 25 80 20
Une expérience magique où vos coloriages prennent vie en 3D grâce à votre tablette.
Le samedi 17 janvier 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 12 ans.
Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-violette-leduc-1724 +33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/mediathequevioletteleduc/ https://fr-fr.facebook.com/mediathequevioletteleduc/