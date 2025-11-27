Atelier 2.0 : coloriages numériques Médiathèque Violette Leduc Paris

Choisissez votre coloriage sur le thème des contes, personnalisez comme vous le souhaitez et une fois terminé, la magie opère : la tablette permet de mettre en scène le dessin en 3 dimensions !

A partir de 6 ans. Sur réservation, à partir du 17 décembre : mediatheque.violette-leduc@paris.fr ou au 01 55 25 80 20

Une expérience magique où vos coloriages prennent vie en 3D grâce à votre tablette.

Le samedi 17 janvier 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 12 ans.

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-violette-leduc-1724 +33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/mediathequevioletteleduc/ https://fr-fr.facebook.com/mediathequevioletteleduc/