Atelier 2.0 : initiation à la découpeuse vinyle Médiathèque Violette Leduc Paris

Atelier 2.0 : initiation à la découpeuse vinyle Médiathèque Violette Leduc Paris samedi 15 novembre 2025.

Cette fois-ci, les bibliothécaires proposent aux enfants de découvrir la découpeuse vinyle qui permet de découper avec précision le vinyle, le papier cartonné, le tissu, etc. Ils pourront créer leur boîte en 3D inspirée des contes.

A partir de 7 ans.

Gratuit sur inscription, à partir du 15 octobre : mediatheque.violette-leduc@paris.fr ou au 01 55 25 80 20

Des ateliers à destination des enfants pour les initier aux divers outils numériques.

Le samedi 15 novembre 2025

de 15h00 à 17h00

gratuit

Réservation obligatoire

Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-15T16:00:00+01:00

fin : 2025-11-15T18:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-15T15:00:00+02:00_2025-11-15T17:00:00+02:00

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris

+33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/?ref=page_internal https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/?ref=page_internal