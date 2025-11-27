Atelier 2.0 : initiation au doublage de films Médiathèque Violette Leduc Paris
Atelier 2.0 : initiation au doublage de films Médiathèque Violette Leduc Paris samedi 21 février 2026.
Découvrez les coulisses de la fabrication de dessins animés et amusez-vous à doubler les voix de vos personnages préférés : Dobby de Harry Potter, Stitch ou encore Sid de L’âge de glace.
Nous mettrons à votre disposition des extraits de films ainsi que
l’outil des professionnels du doublage : la « bande rythmo » (bande horizontale défilante qui permet de lire le texte
qui doit être prononcé).
A partir de 7 ans, maîtrise de la lecture obligatoire. Accès libre en continu.
Tu t’es déjà demandé comment les voix des dessins animés étaient créées ? Cet atelier est parfait pour toi !
Le samedi 21 février 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit Tout public.
Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris
+33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/mediathequevioletteleduc/ https://fr-fr.facebook.com/mediathequevioletteleduc/