Atelier 2.0 : jeux vidéo Médiathèque Violette Leduc Paris samedi 20 décembre 2025.

Pour célébrer le jeux vidéo, les bibliothécaires vous proposent un après-midi jeux vidéo ou parents et enfants pourront s’affronter, s’entraider et s’amuser !

A partir de 6 ans.

Gratuit sur inscription à partir du 20 novembre : mediatheque.violette-leduc@paris.fr ou au 01 55 25 80 20

Des ateliers à destination des enfants pour les initier aux divers outils numériques.

Le samedi 20 décembre 2025

de 15h00 à 17h00

gratuit

Réservation obligatoire

Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans.

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris

+33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/?ref=page_internal https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/?ref=page_internal