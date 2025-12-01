Atelier 2.0 : jeux vidéo Médiathèque Violette Leduc Paris
Atelier 2.0 : jeux vidéo Médiathèque Violette Leduc Paris samedi 20 décembre 2025.
Pour célébrer le jeux vidéo, les bibliothécaires vous proposent un après-midi jeux vidéo ou parents et enfants pourront s’affronter, s’entraider et s’amuser !
A partir de 6 ans.
Gratuit sur inscription à partir du 20 novembre : mediatheque.violette-leduc@paris.fr ou au 01 55 25 80 20
Des ateliers à destination des enfants pour les initier aux divers outils numériques.
Le samedi 20 décembre 2025
de 15h00 à 17h00
gratuit
Réservation obligatoire
Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans.
Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris
Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris
+33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/?ref=page_internal