Atelier 2.0 : mini-tournoi Mariokart Deluxe 8 Médiathèque Violette Leduc Paris

Atelier 2.0 : mini-tournoi Mariokart Deluxe 8 Médiathèque Violette Leduc Paris samedi 4 octobre 2025.

Cette fois-ci, les bibliothécaires vous proposent un mini tournoi et vous donne l’occasion de vous affronter sur MarioKart Deluxe 8 afin d’élire le meilleur pilote de Violette Leduc !

A partir de 7 ans.

Gratuit sur inscription : mediatheque.violette-leduc@paris.fr ou au 01 55 25 80 20

Des ateliers à destination des enfants pour les initier aux divers outils numériques.

Le samedi 04 octobre 2025

de 15h00 à 17h00

gratuit

Réservation obligatoire

Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-04T18:00:00+02:00

fin : 2025-10-04T20:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-04T15:00:00+02:00_2025-10-04T17:00:00+02:00

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris

+33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/?ref=page_internal https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/?ref=page_internal