Atelier 2.0 : mini-tournoi Mariokart Deluxe 8 Médiathèque Violette Leduc Paris samedi 4 octobre 2025.
Cette fois-ci, les bibliothécaires vous proposent un mini tournoi et vous donne l’occasion de vous affronter sur MarioKart Deluxe 8 afin d’élire le meilleur pilote de Violette Leduc !
A partir de 7 ans.
Gratuit sur inscription : mediatheque.violette-leduc@paris.fr ou au 01 55 25 80 20
Des ateliers à destination des enfants pour les initier aux divers outils numériques.
Le samedi 04 octobre 2025
de 15h00 à 17h00
gratuit
Réservation obligatoire
Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans.
Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris
+33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/?ref=page_internal https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/?ref=page_internal