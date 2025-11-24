Date et horaire de début et de fin : 2025-12-18 19:00 – 21:00

Gratuit : oui Adulte

Un atelier sensible et interactif qui s’appuie sur un modèle issu des résultats du programme de recherche Kosmogonia.Les participant·es explorent la thématique et leurs propres trajectoires de bascule à travers des récits, des moments d’introspection, des partages, des supports visuels.L’atelier combine rigueur sociologique et approche narrative pour ouvrir des espaces d’écoute, de mise en récit et de reliance entre personnes engagées dans des chemins de transformation profond.

La Petite Cure (café associatif) Nantes 44319

https://www.eventbrite.fr/e/2-collines-1000-chemins-atelier-nantes-tickets-1971844127867