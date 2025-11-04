Atelier 2 Mini fusée pour adultes CCSTI Lacq-Odyssée Mourenx
Atelier 2 Mini fusée pour adultes CCSTI Lacq-Odyssée Mourenx mardi 4 novembre 2025.
Atelier 2 Mini fusée pour adultes
CCSTI Lacq-Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-04
fin : 2025-11-04
Date(s) :
2025-11-04
Vivez votre propre aventure spatiale en construisant votre mini-fusée qui décollera jusqu’à 250 mètres.
sur 4 séances. .
CCSTI Lacq-Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 85
English : Atelier 2 Mini fusée pour adultes
German : Atelier 2 Mini fusée pour adultes
Italiano :
Espanol : Atelier 2 Mini fusée pour adultes
L’événement Atelier 2 Mini fusée pour adultes Mourenx a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Coeur de Béarn