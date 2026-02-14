Atelier 2 tonnes – 22 avril 2026, Bibliothèque Saint-Sever, Rouen

Atelier 2 tonnes – 22 avril 2026 Mercredi 22 avril, 14h00 Bibliothèque Saint-Sever Seine-Maritime

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T17:00:00+02:00

Pour poursuivre et amplifier la dynamique de mobilisation territoriale engagée dans le cadre de la COP21, la Métropole lance la COP Rouen 2030 et déploie un challenge territorial citoyens autour d’une version locale des ateliers 2 tonnes pour donner envie de tous passer à l’action.

Un atelier aura lieu le 22 avril 2026 de 14h à 17h à la bibliothèque Saint-Sever. Inscription obligatoire avant le 13 avril !

Qu’est-ce qu’un atelier 2 tonnes ?

Il s’agit d’un atelier collaboratif entre 10 et 15 personnes qui a pour but de mieux comprendre les enjeux de la transition bas carbone. L’objectif est d’apprendre ensemble comment chacun, à son niveau, peut agir pour réduire son impact sur la planète. Au cours de l’atelier, chaque participant est invité à réfléchir aux actions qu’il peut mener seul ou avec d’autres pour diminuer son empreinte carbone.

Pour plus d’information : https://www.notrecoprouen2030.fr/les-ateliers-2-tonnes

Bibliothèque Saint-Sever 65 Avenue de Bretagne, 76100 Rouen Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/atelier-2-tonnes-22-avril-2026 »}] [{« link »: « https://www.notrecoprouen2030.fr/les-ateliers-2-tonnes »}]

Participez à un atelier 2 tonnes, afin de mieux comprendre les enjeux de la transition bas carbone !