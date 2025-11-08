Atelier 2 tonnes L’Atelier de la Ressourcerie Créative Paris
Atelier 2 tonnes L’Atelier de la Ressourcerie Créative Paris samedi 8 novembre 2025.
Et si l’écologie était plus fun qu’elle n’y paraît ?
Dans cet atelier, vous allez connaître votre empreinte carbone et surtout apprendre les gestes concrets pour la réduire !
Avec pour objectif 2 tonnes de Co2 par personne en 2050, projetez-vous avec des actions individuelles et en groupe pour réduire votre empreinte.
INFOS PRATIQUES
LIEU
L’Atelier de La Ressourcerie Créative, 95 avenue du Général Leclerc, 75014 Paris
HORAIRE
Samedi 08 novembre • 10h30 – 13h30
Quels sont les bons gestes à avoir pour réduire son empreinte carbone ?
de 10h30 à 13h30
payant
5 euros.
Public adultes. A partir de 14 ans. Jusqu’à 99 ans.
L’Atelier de la Ressourcerie Créative 95, avenue du Général Leclerc 75014 Paris
https://www.laressourceriecreative.com/ateliersgrandpublic +33619288709 contact@laressourceriecreative.com https://www.facebook.com/laressourceriecreative https://www.facebook.com/laressourceriecreative