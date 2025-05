Atelier 2 Tonnes – Maison Écocitoyenne des Landes Mont-de-Marsan, 17 mai 2025 09:00, Mont-de-Marsan.

Landes

Atelier 2 Tonnes Maison Écocitoyenne des Landes 5 rue du 8 Mai 1945 Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 09:00:00

fin : 2025-05-17 12:00:00

Date(s) :

2025-05-17

2 Tonnes, c’est un atelier immersif où chaque participant explore son impact carbone, découvre les leviers d’action individuels et collectifs, et construit un plan de transition pour faire passer son empreinte carbone de 10 tonnes à 2 tonnes par an — l’objectif nécessaire pour respecter les accords climatiques.

Venez vivre une expérience ludique et collaborative pour imaginer ensemble comment atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. .

Maison Écocitoyenne des Landes 5 rue du 8 Mai 1945

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 45 53 71

English : Atelier 2 Tonnes

German : Atelier 2 Tonnes

Italiano :

Espanol : Atelier 2 Tonnes

L’événement Atelier 2 Tonnes Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2025-05-13 par OT Mont-de-Marsan