Atelier « 2 Tonnes » Pôle associatif Marsauderies Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-10 19:00 –

Gratuit : non Prix libre Tarif CONSCIENT (=LIBRE) avec recommandation :15€ (classique)5€ (étudiants/demandeurs d’emploi)Achat des tickets sur https://www.eventbrite.fr/e/billets-2tonnes-atelier-a-nantes-44300-1970156861207 Tout public

Vous voulez agir pour le climat ? L’atelier 2tonnes vous donne les clés pour passer à l’action de façon ludique et pédagogique !Bus C1 – arrêt chocolaterie, Parking vélo et voiture disponible sur place.—?? Animées par des bénévoles, ces sessions publiques sont destinées avant tout aux particuliers, sur leur temps libre et hors du contexte profesionnel.—???? Contenu de l’atelier???? Face à l’urgence climatique, on ne sait pas toujours comment agir : Eco-gestes ou actions collectives ? Devenir flexitarien ou acheter de seconde-main ? Rénover son logement ou se déplacer à vélo ? S’engager dans une association ou dans son travail ?????? Dans cet atelier, vous aurez pour mission de construire un scénario de transition,ensemble, afin de limiter le changement climatique à +1,5°C. Pour cela, vous vivrez en accéléré les 30 prochaines années et devrez choisir des actions individuelles ET collectives à l’échelle du pays. Chaque action aura un impact sur vos émissions de gaz à effet de serre !?? Quelles actions réaliser ? Lesquelles ont le plus d’impact ? Quel est mon rôle dans la transition écologique et sociale ????? Venez le découvrir en participant à l’atelier.

Pôle associatif Marsauderies Nantes Erdre Nantes 44300

