Atelier 2030 glorieuses avec Belokane autour d’un apéro dinatoire Centre socioculturel L’Arpentèle Châtillon-sur-Thouet

Atelier 2030 glorieuses avec Belokane autour d’un apéro dinatoire
Centre socioculturel L’Arpentèle 9 Avenue Paul Gellé Châtillon-sur-Thouet Deux-Sèvres
Gratuit
Début : 2026-02-16
fin : 2026-02-16
2026-02-16
L’atelier de libération des imaginaires !
Un atelier d’intelligence et de rêve collectif, une parenthèse pour tracer ensemble de nouveaux caps enthousiasmants et passer à l’action dans notre présent sans tarder. Il permet de:
Rêver en grand et lutter contre l’éco-anxiété,
Vivre une expérience collective transformatrice,
Recréer un lien de désirabilité avec l’avenir.
A partir de 16 ans
Sur inscription.
Organisé par le centre socioculturel l’Arpentèle .
Centre socioculturel L’Arpentèle 9 Avenue Paul Gellé Châtillon-sur-Thouet 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 07 43
