Atelier 2030 glorieuses avec Belokane autour d’un apéro dinatoire Centre socioculturel L’Arpentèle Châtillon-sur-Thouet

Atelier 2030 glorieuses avec Belokane autour d’un apéro dinatoire

Centre socioculturel L’Arpentèle 9 Avenue Paul Gellé Châtillon-sur-Thouet Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16

fin : 2026-02-16

Date(s) :

2026-02-16

L’atelier de libération des imaginaires !

Un atelier d’intelligence et de rêve collectif, une parenthèse pour tracer ensemble de nouveaux caps enthousiasmants et passer à l’action dans notre présent sans tarder. Il permet de:

Rêver en grand et lutter contre l’éco-anxiété,

Vivre une expérience collective transformatrice,

Recréer un lien de désirabilité avec l’avenir.

A partir de 16 ans

Sur inscription.

Organisé par le centre socioculturel l’Arpentèle .

Centre socioculturel L’Arpentèle 9 Avenue Paul Gellé Châtillon-sur-Thouet 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 07 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier 2030 glorieuses avec Belokane autour d’un apéro dinatoire

L’événement Atelier 2030 glorieuses avec Belokane autour d’un apéro dinatoire Châtillon-sur-Thouet a été mis à jour le 2026-01-27 par CC Parthenay Gâtine