ATELIER 2030 GLORIEUSES Castries

ATELIER 2030 GLORIEUSES

1790 Route de Fontmarie Castries Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Ce voyage inédit invite à découvrir tout ce que nous avons à gagner à changer nos modes de vie. Il est une invitation à reprendre collectivement le pouvoir des imaginaires.

Son objectif est de redonner envie de regarder les futurs, exigeants et libérateurs, créatifs, sobres et solidaires, droit dans les yeux pour passer à l’action dans le présent sans tarder !

Apéro partagé pour encore plus de convivialité !

Sur inscription

19h à 21h30 le jeudi 12 février .

1790 Route de Fontmarie Castries 34160 Hérault Occitanie

English :

This unprecedented journey invites us to discover what we have to gain by changing our lifestyles. It’s an invitation to collectively regain the power of imagination.

