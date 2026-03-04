Atelier 2tonnes – Campus Centre – 24/03, Campus Centre, Rennes

Atelier 2tonnes – Campus Centre – 24/03 Mardi 24 mars, 18h30 Campus Centre Ille-et-Vilaine

Gratuit sur inscription, au moins 48h avant la date

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-24T18:30:00+01:00 – 2026-03-24T22:00:00+01:00

Fin : 2026-03-24T18:30:00+01:00 – 2026-03-24T22:00:00+01:00

En groupe, venez relever le défi “2tonnes” en jouant à ce jeu sérieux.

3h30 d’atelier où se succèdent quiz et simulation d’actions individuelles et collectives pour atteindre l’objectif de réduction de notre empreinte carbone.

Destiné à tous les publics : des simples curieux qui veulent en savoir plus jusqu’aux engagé.es, en passant par celles et ceux qui ne demandent qu’à agir.

A l’issu de cet atelier, les participant.e.s ressortent avec une vision plus claire et des idées précises de leviers qui peuvent faire basculer la situation.

————-

Offre d’ateliers ouverts pour des groupes de 5 à 14 participant.e.s.

Animés par des étudiants et personnels volontaires de l’Université de Rennes.

Pour en savoir plus sur l’atelier : https://www.2tonnes.org/atelier-2tonnes

Campus Centre place hoche rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://evento.renater.fr/survey/inscriptions-ateliers-2tonnes-jvwn6w2v »}] [{« link »: « https://www.2tonnes.org/atelier-2tonnes »}]

2tonnes : un moyen ludique et immersif pour mieux appréhender les enjeux de la transition et donner les moyens de comprendre comment agir et contribuer à une transition réaliste et inspirante.

Association 2tonnes